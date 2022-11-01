Росс Честейн отреагировал на похвалу со стороны Фернандо Алонсо

Гонщик NASCAR Росс Честейн отреагировал на похвалу со стороны двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. Ранее Алонсо назвал манёвр в исполнении Честейна лучшим, что случилось в автоспорте в 2022 году.

Напомним, Росс Честейн вёл заочную борьбу за место в финале с Дэнни Хэмлином и уступал ему два очка. В последнем повороте Честейн намеренно врезался в отбойник и за счёт инерции вдоль стены по внешней траектории обогнал пятерых соперников, что позволило ему пройти в финал сезона.



За счёт чрезвычайно рискованного манёвра Честейн прорвался на четвёртую позицию, опередил Хэмлина и отобрал у него путёвку в финал.



Двумя другими претендентами на титул в этом году стали Джоуи Логано из «Пенске», который досрочно прошёл в финал за счёт победы в Лас-Вегасе, и представляющий команду «Хендрик» Чейз Эллиотт.