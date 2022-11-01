«Любого другого гонщика я бы выдавил за пределы трассы». Расселл — о борьбе с Хэмилтоном
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о борьбе со своим напарником Льюисом Хэмилтоном в начале гонки на Гран-при Мексики, прошедшем в минувшие выходные.
«Последние гонки у нас получились сумбурными. В Мексике я понимал, что смогу обогнать Ферстаппена по внешней траектории уже в первом повороте, но в борьбе уже был и Льюис. Если бы там оказался кто-то другой, а не мой напарник по команде, то я бы, пожалуй, просто выдавил его за пределы трассы», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
Джордж Расселл стартовал в гонке вторым, но уже на первых поворотах позволил себя обогнать сначала Хэмилтону, а затем пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу. В итоге гонщик «Мерседеса» финишировал четвёртым, Хэмилтон — вторым.
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