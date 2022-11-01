Виталий Петров: с «Феррари» происходит непонятно что

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал неудачное выступление «Феррари» на Гран-при Мексики, прошедшем в минувшие выходные.
«С «Феррари» снова происходит непонятно что. Возможно, они уже просто бросили улучшение машины, понимая, что нужно концентрироваться на следующем сезоне. Думаю, что многие команды выбрали похожую тактику. Возможно, и «Ред Булл» тоже, так как можно заметить, что другие команды по скорости приблизились к лидеру. Но ошибки «Феррари» на пит-стопах никуда не делись. Эту часть они никак не исправили», — приводит слова Петрова телеграм-канал SMP Racing.
Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер на Гран-при Мексики заняли пятое и шестое места, соответственно, отстав от победителя Макса Ферстаппена на минуту.
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