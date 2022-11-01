Мик Шумахер объяснил, почему Ферстаппен побил рекорд его отца по количеству побед за сезон

Пилот «Хааса» Мик Шумахер дал комментарий по поводу рекорда гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по количеству побед в одном сезоне. Напомним, после первого места на Гран-при Мексики голландец вышел на первое место по этому показателю за всю историю, опередив Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля (по 13).

«Мы сравниваем 22 гонки с несколькими гонками меньше, поэтому очевидно, что этот рекорд когда-то должен был быть побит. Мы увеличиваем количество гонок, поэтому я уверен, что, когда мы увеличим количество гонок до 24, и действующий рекорд будет превзойдён», — приводит слова Шумахера Racingnews365.

Напомним, Шумахер установил свой рекорд в 2004 году, на тот момент выступая за «Феррари». Феттель повторил рекорд в 2013-м, будучи пилотом «Ред Булл».