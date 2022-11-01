Чемпион Формулы-Е Вандорн перешёл в «Астон Мартин»

Действующий чемпион Формулы-Е бельгиец Стоффель Вандорн официально присоединился к команде «Астон Мартин» в Формуле-1.
Он присоединится к бразильцу Фелипе Друговичу в качестве тестового и резервного пилота — пара будет совмещать свои обязанности на протяжении всего календаря из 24 гонок следующего года. В этой роли Стоффель будет проходить интенсивную программу симуляции и развития на заводе команды в Сильверстоуне.
«Это невероятно волнительно — стать резервным пилотом в Формуле-1, и я рад, что буду делать это в команде «Астон Мартин». Я с большим интересом наблюдал за тем, как команда развивалась и расширялась в операционном плане, и знаю, как невероятно целеустремлённо она стремится к прогрессу во всех областях. Присоединиться к Фернандо, которого я уже знаю по моей карьере в Формуле-1, и Лэнсу, чтобы помочь им разработать и улучшить машину следующего года, будет потрясающей работой, и я с нетерпением жду вызова — и награды — от совместной работы со всей организацией в Сильверстоуне», — приводит слова Вандорна пресс-служба команды.
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