Руководитель «Астон Мартин» прокомментировал подписание контракта со Стоффелем Вандорном

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о подписании Стоффеля Вандорна в качестве тестового и резервного пилота команды на сезон-2023.
«У Стоффеля есть все качества, которые необходимы нам для этой новой и расширенной роли в команде: он быстрый, умеет анализировать, трудолюбивый и фантастически работает в команде. Он идеально впишется в нашу команду, работая вместе с нашим другим тест-пилотом Фелипе Друговичем.
Вся команда мотивирована на следующий сезон, а Стоффель вместе с Фернандо Алонсо, Лэнсом Строллом и Друговичем придадут глубину нашему фантастическому составу гонщиков. Это важная роль для Вандорна, мы будем на него полагаться. Он будет работать с нашей командой на треке, а также с симуляцией и инженерами, чтобы улучшать наши показатели в 2023 году и в следующих сезонах», — цитирует Крака пресс-служба «Астон Мартин».
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