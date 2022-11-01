Ферстаппен — самый молодой человек, попавший в список 500 богатейших людей Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вошёл в список 500 самых богатых людей Нидерландов. Он самый молодой человек, кому удалось попасть в этот список.

Состояние пилота «Ред Булл» оценивается в € 120 млн, и пока Макс находится в конце этого списка.

Ожидается, что в ближайшие годы он поднимется в рейтинге благодаря своей зарплате, превышающей 30 млн в год, и большим успехам на трассе, что означает, что ему удастся заработать много бонусов в дополнение к этому.

Стоит отметить, что Ферстаппен также получает доходы от спонсорских сделок с Jumbo, CarNext, Viaplay и многих других компаний.

Возглавляют список богатейших людей Шарлин де Карвальо-Хейнекен, наследница пивовара Фредди Хейнекена, и семья Бренникмайер, контролирующая сеть магазинов одежды C&A.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: