Ферстаппен — самый молодой человек, попавший в список 500 богатейших людей Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вошёл в список 500 самых богатых людей Нидерландов. Он самый молодой человек, кому удалось попасть в этот список.
Состояние пилота «Ред Булл» оценивается в € 120 млн, и пока Макс находится в конце этого списка.
Ожидается, что в ближайшие годы он поднимется в рейтинге благодаря своей зарплате, превышающей 30 млн в год, и большим успехам на трассе, что означает, что ему удастся заработать много бонусов в дополнение к этому.
Стоит отметить, что Ферстаппен также получает доходы от спонсорских сделок с Jumbo, CarNext, Viaplay и многих других компаний.
Возглавляют список богатейших людей Шарлин де Карвальо-Хейнекен, наследница пивовара Фредди Хейнекена, и семья Бренникмайер, контролирующая сеть магазинов одежды C&A.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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