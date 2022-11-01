«Это его место на 100%». Вольф высказался о новом контракте Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о возможных переговорах по новому контракту с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.



«Это его место на 100%. Но сначала нам нужно завершить этот сезон, а зимой, как и в прошлый раз, найти спокойное время для переговоров. Мы пока не намерены обсуждать завершение карьеры, но нужно обсудить роль Льюиса в качестве посла «Мерседеса», о спонсорах. Вообще, вы видите, что современные спортсмены расширяют границы. Вижу, что Алонсо выступает на очень высоком уровне. Если заботиться о себе, то впереди у Хэмилтона будет ещё много лет», — приводит слова Вольфа Reuters.



Ранее сам Хэмилтон, чей контракт с «Мерседесом» истекает в конце следующего сезона, заявлял, что хотел новое соглашение на несколько лет.

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