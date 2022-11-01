Мик Шумахер: приятно, что «Ауди» ищет немецкого гонщика, но до этого пока далеко

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своих планах на будущее и приходе «Ауди» в Формулу-1 с 2026 года.
В конце нынешнего сезона у Шумахера истекает контракт с «Хаасом» и есть вероятность, что его место в американской команде займёт Нико Хюлькенберг. Сам Шумахер в таком случае проведёт год в отпуске, либо займёт место в «Уильямсе», если Логан Сарджент не получит суперлицензию.
Для меня имеет значение только план А. Я ещё не думал об отпуске в 2023 году. Пока сосредоточен только на настоящем, и сейчас моя работа — использовать все свои шансы во время гоночных уикендов. С критикой нужно просто смириться, мы выступаем на пределе.
Что касается прихода «Ауди» в Формулу-1, то это здорово. Надеюсь, многие немцы также вернутся в Формулу-1 и мы получим домашний Гран-при. Конечно, приятно, что такая компания ищет немецкого гонщика, но до этого пока далеко», — приводит слова Шумахера GrandPX.
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