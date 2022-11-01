Вильнёв: «Мерседесу» стоило больше смотреть в телевизор, а не в компьютеры

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о неудачных решениях стратегов «Мерседеса» на Гран-при Мексики, прошедшем в минувшие выходные.



«Мне было интересно смотреть гонку. Особенно захватывающей казалась стратегия «Мерседеса». Многие годы у них была сильнейшая машина и они не переживали. В Мексике они действовали консервативно, но если ты защищаешься, то не можешь решить исход гонки. Победить можно, если соперник ошибается.



Меня удивил переход на «хард». Хотя было видно, что «софт» выживает. Для Расселла это было большим разочарованием. Он просил растянуть отрезок, чтобы перейти на «софт». Все видели, как Риккардо ехал на «медиуме», так что, очевидно, это был бы верный выбор. Может, «Мерседесу» стоит чаще смотреть трансляцию в телевизоре, а не в компьютеры», — написал Вильнёв в своей колонке на Formula1.