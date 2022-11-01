Хорнер: мы проведём расследование, ошибка на пит-стопе помешала Пересу обойти Хэмилтона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что в команде проведут расследование по поводу ошибки на пит-стопе во время Гран-при Мексики.

«Если бы не проблема с пит-стопом, Серхио (Перес) опередил бы Льюиса (Хэмилтона). Нам нужно выяснить, что стало причиной заминки. Похоже, что действительно заклинило гайку и её не могли до конца открутить. Но Чеко отлично отыграл время, которое потерял на пит-стопе.

У него был хороший темп, но этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Льюиса. К сожалению, он отставал от Хэмилтона на 0,03 секунды и был вне зоны действия DRS, когда хотел воспользоваться этой опцией», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Серхио Перес в итоге финишировал третьим. Победу в гонке одержал его напарник по команде Макс Ферстаппен.

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