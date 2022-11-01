Баттон рассказал, что нужно делать Риккардо, чтобы оказаться в топ-команде Формулы-1

Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон поделился мнением о ситуации с австралийцем Даниэлем Риккардо, который по окончании этого сезона Формулы-1 покинет «Макларен».



«Думаю, он не хотел опускаться вниз по стартовой решётке и работать с командой, которая больше ориентирована на работу именно там. Потому что гонщику из гоночного коллектива, который временами сражается за победы, трудно вдруг осознать, что бороться нужно будет всего лишь за очки. Это очень тяжело. Но я всё равно думаю, что это был бы лучший ход для него. Я считаю, что следовало бы отправиться в такую команду, усердно работать и показать всем свой потенциал.



Проблема сейчас в том, что многие забыли, насколько хорош Риккардо, потому что он пережил полтора или два непростых года. У него есть талант, и на машине, которая ему подходит, он сможет продемонстрировать своё мастерство. Тогда шансы снова выступать в топ-команде у него будут. Непростая задача, и я действительно с трудом представляю, как он вернётся в конкурентоспособную команду после годичного перерыва», — приводит слова Баттона Motorsport Week.

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