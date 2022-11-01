Жак Вильнёв рассказал, как следовало бы поступить ФИА после наказания «Ред Булл»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о наказании для «Ред Булл» за нарушение финансового регламента Формулы-1 в прошлом сезоне. Напомним, австрийский гоночный коллектив оштрафован на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе.
«В любом случае это не обман. Я сомневаюсь, что это повлияло бы на исход чемпионата. «Ред Булл» – настолько сильная команда, что они бы всё равно победили.
Что у меня вызывает вопросы, так это факт того, что ФИА сейчас обналичит семь миллионов долларов. И на «Ред Булл» это практически никак не повлияет, а вот другие команды не получат от этого ни цента. Да, минус десять процентов времени в аэродинамической трубе скажется на «Ред Булл». Но что это даст другим командам? Просто разделите деньги между другими», — написал Вильнёв в своей колонке на Formula1.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
- 1 ноября 2022
-
19:39
-
19:26
-
19:00
-
18:48
-
18:07
-
18:04
-
16:56
-
15:40
-
14:51
-
14:05
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
00:58
-
00:50
-
00:04
-
00:00
- 31 октября 2022
-
23:07
-
22:58
-
22:01
-
20:54
-
20:49
-
19:59
-
19:43
-
19:07
-
19:01
-
17:54
-
17:16
-
16:13
-
16:11