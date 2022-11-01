Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв рассказал, как следовало бы поступить ФИА после наказания «Ред Булл»

Жак Вильнёв рассказал, как следовало бы поступить ФИА после наказания «Ред Булл»
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о наказании для «Ред Булл» за нарушение финансового регламента Формулы-1 в прошлом сезоне. Напомним, австрийский гоночный коллектив оштрафован на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе.

«В любом случае это не обман. Я сомневаюсь, что это повлияло бы на исход чемпионата. «Ред Булл» – настолько сильная команда, что они бы всё равно победили.

Что у меня вызывает вопросы, так это факт того, что ФИА сейчас обналичит семь миллионов долларов. И на «Ред Булл» это практически никак не повлияет, а вот другие команды не получат от этого ни цента. Да, минус десять процентов времени в аэродинамической трубе скажется на «Ред Булл». Но что это даст другим командам? Просто разделите деньги между другими», — написал Вильнёв в своей колонке на Formula1.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Новость по теме
В «Мерседесе» рассказали, насколько серьёзно штраф «Ред Булл» скажется на их скорости
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022