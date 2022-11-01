Жак Вильнёв рассказал, как следовало бы поступить ФИА после наказания «Ред Булл»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о наказании для «Ред Булл» за нарушение финансового регламента Формулы-1 в прошлом сезоне. Напомним, австрийский гоночный коллектив оштрафован на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе.



«В любом случае это не обман. Я сомневаюсь, что это повлияло бы на исход чемпионата. «Ред Булл» – настолько сильная команда, что они бы всё равно победили.



Что у меня вызывает вопросы, так это факт того, что ФИА сейчас обналичит семь миллионов долларов. И на «Ред Булл» это практически никак не повлияет, а вот другие команды не получат от этого ни цента. Да, минус десять процентов времени в аэродинамической трубе скажется на «Ред Булл». Но что это даст другим командам? Просто разделите деньги между другими», — написал Вильнёв в своей колонке на Formula1.

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