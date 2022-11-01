Вольф оценил шансы «Мерседеса» одержать победу в оставшихся гонках

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил выступление команды на прошедшем Гран-при Мексики и выразил надежду на успех в оставшихся гонках. Льюис Хэмилтон в Мехико занял второе место, а его напарник Джордж Расселл финишировал четвёртым.

«У нас есть тенденция, мы видим, что можем конкурировать с лидерами. Я действительно горжусь командой и восхищён тем, что мы сделали в эти выходные. Во многих вещах нам удалось провести эксперименты. Ребята, занимающиеся двигателем, раздвинули границы, чтобы обеспечить максимальную производительность. Поэтому в финальных гонках мы постараемся выйти на максимум и создать задел на следующий год», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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