Мика Хаккинен объяснил пользу от наказания «Ред Булл» за превышение потолка расходов

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказал мнение, что после наказания «Ред Булл» за нарушение финансового регламента Формулы-1 по итогам минувшего сезона ни одна команда не захочет рисковать, чтобы также обойти регламент чемпионата.
«В первую очередь хотелось бы сказать, что я рад, что этот вопрос теперь закрыт и ФИА вынесла наказание. Штраф «Ред Булл» за небольшой перерасход я считаю значительным. Неприятный опыт для команды. Думаю, теперь ни один гоночный коллектив не захочет рисковать, чтобы повторить нечто подобное в следующем году. И хотя это был очень непростой и противоречивый момент для «Ред Булл», я верю, что в долгосрочной перспективе это пойдёт на пользу Формуле-1, потому что каждый руководитель той или иной команды будет полон решимости избежать подобной негативной огласки в будущем», — написал Хаккинен в своём блоге на Unibet.
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