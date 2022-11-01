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Главный стратег «Мерседеса» сделал заявление о раскритикованном выборе шин команды

Главный стратег «Мерседеса» сделал заявление о раскритикованном выборе шин команды
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Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз признал, что команда ошиблась с выбором шин на Гран-при Мексики, и объяснил, что побудило её использовать такую тактику. Напомним, в Мехико «Мерседес» применил тактику «медиум»-«хард», в то время как «Феррари» и «Ред Булл» — «софт»-«медиум». После заезда немецкий гоночный коллектив столкнулся с критикой по этому поводу. В частности, за выбор шин «Мерседес» критиковал руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто и экс-гонщик Формулы-1 Джолион Палмер.

«Мы начали на «медиуме», придерживаясь определённого плана. Мы знали, что сегодня в нашем распоряжении была не быстрейшая машина. Но в команде верили, что лишь одна остановка будет, вероятно, лучшим способом победить. Что касается тактики «софт»-«медиум», то мы считали, что она возможна только при самых благоприятных обстоятельствах. В то же время тактика «медиум»-«хард», по нашему мнению, самая универсальная. И если бы деградация оказалась слишком высокой, то у нас могла бы появиться возможность, которой не было бы у других. Кроме того, начало на «медиумах» позволяет избежать двух пит-стопов. При этом позже нет никакой помехи установить «софт», как это сделал Даниэль Риккардо, так что это не закрывает все возможности. После всего этого возникает вопрос: «Проигрываете ли вы на старте гонки?» Я бы сказал, что пару метров мы потеряем. Но я полагал, что, вероятно, мы сможем навёрстывать упущенное и в результате ничего не потеряем, а возможности появятся позже.

Да, мы поступили неправильно и должны были начать на «софте», но, признаюсь, я не слишком расстроен тем, как всё вышло», — приводит слова Ваулза PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

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