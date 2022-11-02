Брандл: Расселл был щедр, но не получил такой же любезности от Хэмилтона

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о выступлении гонщиков «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Мексики.



«После нескольких недавних стычек, случившихся в Остине не менее чем семь дней назад, Джордж был щедр, предоставив место внутри первого поворота своему товарищу по команде Льюису Хэмилтону. А потом ещё раз во втором повороте. Но не получил от того такой же любезности в третьем повороте», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Напомним, на Гран-при Мексики Хэмилтон показал второй результат, Расселл был четвёртым. Победу добыл Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» и досрочно завоевавший чемпионский титул в этом сезоне.

Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1: