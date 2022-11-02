Мартин Брандл выступил с заявлением о решении «Ред Булл» бойкотировать Sky Sports

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о решении команды «Ред Булл» бойкотировать канал, на котором он работает. Напомним, пилот австрийского гоночного коллектива Макс Ферстаппен принял решение игнорировать Sky Sports после того, как эксперт канала Тед Кравиц высказался о достижениях голландца, заявив, что тот стал чемпионом из-за ограбления Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне. Также журналист добавил, что Ферстаппен «не завоёвывал титул нормальным путём». Позже к бойкоту, начатому Ферстаппеном, присоединилась вся команда.
«Мой друг и коллега Тед Кравиц на протяжении последних 26 лет пользуется моей полной поддержкой. Диалог лицом к лицу — это единственный способ уладить проблемы и споры в безжалостном горниле паддока Формулы-1. У каждого из нас есть своё мнение, каждый делает свою работу, такова жизнь», — написал Брандл в своих социальных сетях.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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