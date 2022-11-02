Сайнс: рад за «Мерседес». Похоже, в следующем году они будут бороться за победу
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу следующего сезона Формулы-1.
«Новый сезон, новый болид и даже новые правила с днищем. У нас появилась новая возможность, и я полностью верю, что команда снова построит отличную машину, как это было в нынешнем году, и что мы сделаем правильные выводы на основе ошибок текущего сезона.
Я буду учиться на ошибках, которые совершил в этом году, и мы будем больше участвовать в борьбе за победу. Также я рад за «Мерседес». Похоже, они присоединятся к нам в борьбе за победу», — приводит слова Сайнса Motorsport-Total.
Напомним, в этом сезоне Карлос Сайнс впервые в своей карьере пилота сумел одержать победу на этапе Гран-при Формулы-1.
Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1:
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