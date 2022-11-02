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Маттиа Бинотто объяснил, почему его не беспокоит прогресс «Мерседеса»

Маттиа Бинотто объяснил, почему его не беспокоит прогресс «Мерседеса»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, признавший факт наличия прогресса «Мерседеса», подчеркнул, что это не особо беспокоит его. Маттиа объяснил это тем, что итальянская команда в какой-то момент просто остановила разработку автомобиля.

«Мерседес» развил машину больше, чем мы, ведь мы в какой-то момент останавливались. Поэтому я не слишком беспокоюсь о такой ситуации. Конечно, мы могли бы извлечь больше потенциала из авто, но для этого не было финансовых возможностей в рамках существующих бюджетных ограничений», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

В Кубке конструкторов «Феррари» в настоящий момент занимает второе место, имея в активе 487 очков. У «Мерседеса», занимающего третью позицию, 447 баллов.

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