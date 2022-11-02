Маттиа Бинотто объяснил, почему его не беспокоит прогресс «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, признавший факт наличия прогресса «Мерседеса», подчеркнул, что это не особо беспокоит его. Маттиа объяснил это тем, что итальянская команда в какой-то момент просто остановила разработку автомобиля.
«Мерседес» развил машину больше, чем мы, ведь мы в какой-то момент останавливались. Поэтому я не слишком беспокоюсь о такой ситуации. Конечно, мы могли бы извлечь больше потенциала из авто, но для этого не было финансовых возможностей в рамках существующих бюджетных ограничений», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.
В Кубке конструкторов «Феррари» в настоящий момент занимает второе место, имея в активе 487 очков. У «Мерседеса», занимающего третью позицию, 447 баллов.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1:
- 2 ноября 2022
-
11:51
-
10:49
-
10:38
-
09:56
-
01:01
-
00:37
- 1 ноября 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:18
-
20:50
-
20:44
-
19:39
-
19:26
-
19:00
-
18:48
-
18:07
-
18:04
-
16:56
-
15:40
-
14:51
-
14:05
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
00:58
-
00:50
-
00:04
-
00:00
- 31 октября 2022
-
23:07
-
22:58