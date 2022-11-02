«Быть его партнёром по команде — это большой вызов». Перес высказался о Ферстаппене

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по поводу товарища по команде — Макса Ферстаппена.

«Быть его партнёром по команде — это большой вызов. Макс работает на очень высоком уровне, начиная с пятницы и на протяжении всего уикенда, поэтому мы просто немного учимся и пытаемся превзойти его, пытаемся делать то, что делает он. Это явно нелёгкая задача.

Я не верю, что есть кто-то, кто может прийти и сразу же опередить его. Он очень надёжен в команде. Он здесь уже давно, так что я думаю, что становлюсь всё ближе и ближе в течение года. В следующем сезоне я постараюсь ещё приблизиться к его уровню. Посмотрим, что из этого получится.

Сейчас я просто хочу выйти на следующие две гонки и нацелиться на победу. Терять больше нечего, поэтому мы постараемся сделать всё возможное. В Мексике был очень сложный уикенд с большим количеством проблем, поэтому нам нужно собрать всё воедино, и тогда, я верю, мы сможем сделать следующий шаг вперёд», — приводит слова Переса Racer.

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