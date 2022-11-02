Сайнс высказался о взаимоотношении с болельщиками

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о взаимоотношении гонщиков с болельщиками во время Гран-при.



«Мне нравится, когда вокруг меня болельщики, нравится, когда вокруг много людей. Так я латиноамериканец у меня особые отношения в Мексике — так мне кажется. Но спокойствие всё-таки нужно сохранять. Ведь мы в паддоке. Просто не нужно уж слишком кричать», — приводит слова Сайнса издание The Race.



Напомним, после финиша гонки в Мексике британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон был освистан некоторыми болельщиками. Когда Хэмилтон давал интервью после, то на трибунах поднялся неодобрительный гул, адресованный Льюису.

Макса Ферстаппена и Серхио Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: