Сайнс высказался о взаимоотношении с болельщиками
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о взаимоотношении гонщиков с болельщиками во время Гран-при.
«Мне нравится, когда вокруг меня болельщики, нравится, когда вокруг много людей. Так я латиноамериканец у меня особые отношения в Мексике — так мне кажется. Но спокойствие всё-таки нужно сохранять. Ведь мы в паддоке. Просто не нужно уж слишком кричать», — приводит слова Сайнса издание The Race.
Напомним, после финиша гонки в Мексике британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон был освистан некоторыми болельщиками. Когда Хэмилтон давал интервью после, то на трибунах поднялся неодобрительный гул, адресованный Льюису.
Макса Ферстаппена и Серхио Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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