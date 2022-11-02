Скончался легендарный конструктор болидов «Феррари» Мауро Форгьери
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Ушёл из жизни знаменитый итальянский инженер Мауро Форгьери, который хорошо известен поклонникам Формулы-1 как конструктор автомобилей для команды «Феррари» в 60-е и 70-е годы. О смерти Форгьери информирует La Gazzetta dello Sport. Мауро было 87 лет.
Во многом благодаря усилиям Форгьери «Феррари» стала одним из лидеров «Королевских гонок» в 70-е годы. Во время его работы в команде пилоты «Скудерии» победили на 54 Гран-при, выиграв при этом четыре чемпионских титула. Кроме того, «Феррари» за то время, что он трудился в гоночном коллективе, выиграла семь Кубков конструкторов. Команду он покинул в середине 80-х годов. Время от времени Мауро давал экспертные оценки.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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