«Нет слов, чтобы описать это». Вести сядет за руль «Мерседеса» на постсезонных тестах
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Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о том, что 20-летний пилот Фредерик Вести сядет за руль болида W13 на постсезонных тестах в Абу-Даби.
«Никаких слов не хватит, чтобы описать это чувство», — написал Вести в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что следующий сезон датский пилот проведёт в Формуле-2, выступая вместе с вице-чемпионом Формулы-3 Оливером Берманом за команду «Према».
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что немецкая команда «Мерседес» постепенно выходит на свой привычный уровень. Таким наблюдением он поделился после Гран-при Мексики.
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Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:
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