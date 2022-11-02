В «Альпин» объяснили частые отказы моторов на машине Алонсо

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о частых отказах моторов на машине Фернандо Алонсо.
«Моторы Эстебана и Фернандо готовят разные люди, и, хотя вероятность разницы в уровне техники мала, она не равна нулю, это возможно. Помню, как я работал в «Хонде» и у Такумы Сато было 13 поломок мотора в каком-то году, у Дженсона Баттона – ни одной. Мы таки не нашли причину. Пилотировал ли Сато как-то иначе? Думаю, всё дело в слепом невезении.
В ситуации с Алонсо мы также не обнаружили причину и не видим ничего необычного с машиной, но в таких обстоятельствах всё работает против Фернандо. Мы хотим перед ним извиниться. Понятно, почему он разочарован после такой хорошей гонки и возможности набрать очки», — приводит слова Отмара Зафнауэра Autosport.
- 2 ноября 2022
-
18:57
-
18:53
-
17:52
-
17:47
-
16:51
-
16:09
-
15:14
-
15:04
-
14:35
-
13:48
-
13:43
-
13:05
-
11:58
-
11:51
-
10:49
-
10:38
-
09:56
-
01:01
-
00:37
- 1 ноября 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:18
-
20:50
-
20:44
-
19:39
-
19:26
-
19:00
-
18:48
-
18:07
-
18:04
-
16:56
-
15:40
-
14:51
-
14:05
-
13:50