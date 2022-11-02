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В «Альпин» объяснили частые отказы моторов на машине Алонсо

В «Альпин» объяснили частые отказы моторов на машине Алонсо
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о частых отказах моторов на машине Фернандо Алонсо.

«Моторы Эстебана и Фернандо готовят разные люди, и, хотя вероятность разницы в уровне техники мала, она не равна нулю, это возможно. Помню, как я работал в «Хонде» и у Такумы Сато было 13 поломок мотора в каком-то году, у Дженсона Баттона – ни одной. Мы таки не нашли причину. Пилотировал ли Сато как-то иначе? Думаю, всё дело в слепом невезении.

В ситуации с Алонсо мы также не обнаружили причину и не видим ничего необычного с машиной, но в таких обстоятельствах всё работает против Фернандо. Мы хотим перед ним извиниться. Понятно, почему он разочарован после такой хорошей гонки и возможности набрать очки», — приводит слова Отмара Зафнауэра Autosport.

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