Источник: проведению Гран-при Бразилии ничего не угрожает
Поделиться
Гран-при Бразилии состоится по плану, несмотря на последние слухи, сообщил в своих социальных сетях журналист Филипп Хортон.
Ранее сообщалось, что Формула-1 внимательно изучает ситуацию в Бразилии в преддверии запланированного в стране Гран-при.
В настоящий момент в Бразилии после недавно проведённых выборов президента наблюдаются беспорядки. Ожидалось, что стороны будут ждать несколько дней, прежде чем принять окончательное решение по проведению этапа.
Напомним, из-за действий протестующих в Бразилии на трассе оказались заблокированными несколько грузовиков, направлявшихся в Сан-Паулу. Среди них был как минимум один фургон с оборудованием «Феррари». Позже стало известно, что он добрался до места.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
20:59
-
20:55
-
19:51
-
19:47
-
18:57
-
18:53
-
17:52
-
17:47
-
16:51
-
16:09
-
15:14
-
15:04
-
14:35
-
13:48
-
13:43
-
13:05
-
11:58
-
11:51
-
10:49
-
10:38
-
09:56
-
01:01
-
00:37
- 1 ноября 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:18
-
20:50
-
20:44
-
19:39
-
19:26
-
19:00
-
18:48
-
18:07
-
18:04
-
16:56
Партнерский контент