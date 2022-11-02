Источник: проведению Гран-при Бразилии ничего не угрожает

Гран-при Бразилии состоится по плану, несмотря на последние слухи, сообщил в своих социальных сетях журналист Филипп Хортон.



Ранее сообщалось, что Формула-1 внимательно изучает ситуацию в Бразилии в преддверии запланированного в стране Гран-при.



В настоящий момент в Бразилии после недавно проведённых выборов президента наблюдаются беспорядки. Ожидалось, что стороны будут ждать несколько дней, прежде чем принять окончательное решение по проведению этапа.



Напомним, из-за действий протестующих в Бразилии на трассе оказались заблокированными несколько грузовиков, направлявшихся в Сан-Паулу. Среди них был как минимум один фургон с оборудованием «Феррари». Позже стало известно, что он добрался до места.

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