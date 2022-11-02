Формула-1 откажется от идеи снизить температуру в термочехлах для шин в 2023 году

Формула-1 намерена отказаться от плана по понижению температуры в термочехлах для шин до 50 градусов, сообщает Motorsport.
По информации источника, пилоты дали негативную обратную связь во время тестов шин во вторых тренировках в США и Мексике. Во время тестов шины нагревались в термочехлах именно до 50 градусов, как и планировалось делать в следующем сезоне.
В Мексике «Пирелли» снизила время прогрева покрышек в термочехлах с трёх до двух часов. При этом затраты энергии на нагрев в термочехлах до 50 градусов в течение трёх часов оказались выше, чем при нагревании в течение двух часов до 70 градусов.
Напомним, изначально планировалось, что после снижения температуры грелок в следующем сезоне в 2024 году от термочехлов окончательно откажутся. И, как сообщает источник, это по-прежнему в планах у Формулы-1.
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