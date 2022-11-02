Марко: Ферстаппену ещё есть куда расти

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о форме Макса Ферстаппена в этом сезоне.



«Мы стараемся смотреть на вещи объективно, оценивать ситуацию. Сезон для нас оказался просто удивительным. Никто не мог предсказать такую форму Ферстаппена, что в этом году у нас и Макса всё будет получаться. Не сможем мы побить только рекорд «Мерседеса» по победам за сезон — у них их было 19.



Станет ли это нашей целью в следующем году? Я сомневаюсь, что всё снова вот так сложится в единую картину ещё на год. Но Макс ещё не достиг предела своих возможностей. Он взрослеет, становится быстрее, лучше работает с шинами от гонки к гонке. Ему ещё есть куда расти», — приводит слова Хельмута Марко OE24.



На Гран-при Мексики Ферстаппен превзошёл рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за сезон.