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Хорнер сравнил Феттеля и Ферстаппена

Хорнер сравнил Феттеля и Ферстаппена
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил между собой двух чемпионов мира в составе австрийской команды — Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

«Это два очень разных гонщика, два феноменально успешных гонщика. Думаю, за счёт того, чего Себастьян смог добиться в своей карьере, он является одним из величайших и самых успешных гонщиков в истории Формулы-1. Но, думаю, Макс, и то, что мы видим в этом году, это что-то особенное. Думаю, что выступление в нынешнем сезоне — это действительно выдающееся выступление», — приводит слова Хорнера Motorsport-Total.

Себастьян Феттель в составе «Ред Булл» выиграл четыре титула подряд с 2010 по 2013 год. Макс Ферстаппен на Гран-при Японии досрочно оформил второй подряд чемпионский титул. На Гран-при Мексики Ферстаппен превзошёл рекорд Феттеля и Михаэля Шумахера по числу побед за сезон.

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