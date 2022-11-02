Ферстаппен и Грожан выступят в виртуальных «6 часах Спа»
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в предстоящие выходные выступит в гонке виртуальной серии «Ле-Ман» — «6 часах Спа» на платформе rFactor.
Для Ферстаппена, ранее часто участвовавшего в виртуальных гонках, это станет первым заездом в 2022 году.
Помимо Ферстаппен в гонке примет участие французский гонщик IndyCar Ромен Грожан, представляющий экипаж собственной команды R8G Esports.
Квалификация состоится 4 ноября, а 5 ноября пройдёт полноценная шестичасовая гонка. В экипажах Ферстаппена и Грожана заявлены по три гонщика, как и в «реальных» гонках на выносливость.
Напомним, Ферстаппен на Гран-при Мексики побил рекорд Себастьяна Феттеля и Михаэжля Шумахера по количеству побед в одном сезоне.
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