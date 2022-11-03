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Хорнер намекнул ФИА, куда стоит направить $ 7 млн штрафа «Ред Булл»

Хорнер намекнул ФИА, куда стоит направить $ 7 млн штрафа «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер намекнул, что $ 7 млн, которые австрийцы заплатят за нарушения финансового регламента, ФИА может направить на поддержку W Series, отменившей финал сезона из-за финансовых проблем.

«Наш штраф — огромная сумма денег, и, очевидно, ФИА будет решать, что делать с этими деньгами. Мы надеемся, что они будут потрачены с пользой. Мы видим, что некоторые чемпионаты в данный момент испытывают трудности, и мы надеемся, что это может принести пользу», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Напомним, команда Формулы-1 «Ред Булл» оштрафована на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента.

При этом штраф не влияет на бюджет команды в следующем сезоне и не является частью средств бюджетного лимита на сезон-2023.

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