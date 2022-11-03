Грожан: в Формуле-1 слишком много правил

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан высказался о регламенте «Королевских гонок».



«Некоторые вещи за пределами трассы выглядят по-детски. Есть ощущение, что можно было обойтись и без них. Формула-1 растёт, гонки хороши, у них отличная посещаемость. Но некоторые правила, вроде тех, про украшения… Без обручального кольца за рулём я бы чувствовал себя некомфортно, это часть меня. Такие правила не выглядят для меня классными. В Формуле-1 слишком много правил.



Возьмите историю с Алонсо. Это плохой пример усложнённых правил. Сначала правило не применили, после финиша решили, что машина не была безопасной. Но если так, почему вы не остановили машину? После этого настала очередь других правил, которые позволили вернуть позицию Алонсо. И стало ещё сложнее.



То же самое и с лимитом затрат. «Ред Булл» наказали за перерасход в $ 2 млн. Серьёзно? Это так много? А если бы речь шла о паре десятков миллионов? У них могли отобрать титул через 11 месяцев? Всё стало слишком сложно.



Но в целом потолок расходов и «гало» — лучшее, что случилось с Формулой-1 за последние лет 20. И это здорово», — приводит слова Грожана PlanetF1.