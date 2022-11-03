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В «Ред Булл» подтвердили, что вели переговоры с Норрисом

В «Ред Булл» подтвердили, что вели переговоры с Норрисом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что австрийская команда действительно в своё время вела переговоры с Ландо Норрисом.

Перед Гран-при Мексики Норрис признался, что у него были разговоры с руководством «Ред Булл», но он в итоге принял решение остаться в «Макларене», так как эта команда, по словам пилота, больше подходит для его целей.

«Мы действительно говорили с Ландо пару раз за последние годы. Но каждый раз, когда мы с ним разговаривали, на следующий день он подписывал контракт с «Маклареном». У него долгосрочное соглашение, и, похоже, он останется там ещё на несколько лет», — приводит слова Хорнера GPFans.

Ландо Норрис в феврале подписал с «Маклареном» новый контракт, который рассчитан до конца 2025 года.

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