Вольф: не думаю, что «Феррари» внезапно стала на полминуты медленнее нас

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал не обращать внимания на слабое выступление «Феррари» на Гран-при Мексики, который состоялся в прошлые выходные.
«Я не хотел бы говорить о том, что теперь мы впереди «Феррари». Это достаточно сильная команда, у них было несколько сильных гонок в нынешнем сезоне. Возможно, нам помогла конфигурация трассы. После Бразилии мы получим более полную картину, но я не думаю, что «Феррари» внезапно стала на полминуты медленнее нас», — приводит слова Вольфа Autosport.
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто также заявил, что не беспокоится из-за выступлений в Мексике, и связал это в том числе с тем, что команда уже давно перестала развивать болид 2022 года и сосредоточилась на разработке машины к следующему сезону.
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