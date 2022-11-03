Ферстаппен высказался о желании Хэмилтона продолжать карьеру до 40 лет

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал желание Льюиса Хэмилтона продолжать гоняться в Формуле-1 как минимум до 40 лет.
Гонщик «Мерседеса» ранее заявил о желании подписать долгосрочный контракт с командой.
«Он должен делать то, что считает нужным и правильным. И пока Льюис хочет выступать в гонках, то должен продолжать это делать. У нас уже были отличные сражения. Уверен, что в ближайшее время разрыв между всеми командами сократится и все станут немного ближе. Будет интересно посмотреть, кто будет участвовать в сражениях.
Отличается ли борьба с Хэмилтоном от борьбы с другими пилотами? У меня были разные соперники, и я всегда говорил, что все гонщики разные. Всегда приятно быть на пределе возможностей, бороться за позицию», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
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