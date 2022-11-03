Жена Эдриана Ньюи раскритиковала журналистов за негативные статьи о «Ред Булл»

Жена технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи Аманда резко высказалась в социальных сетях о журналистах, раскритиковавших австрийскую команду и, в частности, Кристиана Хорнера, и пожаловалась на оскорбления со стороны болельщиков.



«Ред Булл» на Гран-при Мексики сообщил, что будет бойкотировать Sky Sports. Кристиан Хорнер объяснил это тем, что негативное освещение команды влияет на психическое здоровье её членов. После этого The Times выпустила статью, где назвала Хорнера неудачником, беспомощным под давлением.



«Что даёт вам право судить меня, моего мужа или любого другого члена команды, говоря о психическом состоянии «Ред Булл»? Когда вы на протяжении года получаете оскорбления и даже не работаете при этом в команде, это утомляет. Провоцирование фанатов ядовитой журналистикой только усугубляет проблему», — написала Аманда Ньюи на своей странице в социальной сети, после чего закрыла профиль.

Новость по теме Хорнер высказался о решении «Ред Булл» временно бойкотировать все телеканалы Sky