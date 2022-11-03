Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко не верит, что «Хаас» продлит контракт с Миком Шумахером

Хельмут Марко не верит, что «Хаас» продлит контракт с Миком Шумахером
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не верит, что Мик Шумахер останется в «Хаасе» в следующем сезоне.

«Когда коллектив так жёстко подвергает гонщика критике, как это случалось пару раз в нынешнем сезоне, то, значит, команда не доверяет пилоту. В такой ситуации сложно рассчитывать на продление контракта.

Сейчас ситуация в «Хаасе» такова, что у них есть опытный гонщик в лице Магнуссена, и если бы в команде был многообещающий талант, то я бы поставил на него. Но сейчас я не вижу никого, кто подходил бы под это определение. С точки зрения команды, в Кубке конструкторов разыгрываются большие деньги, между восьмым и 10-м местом большая разница в призовых. Так что я предполагаю, что «Хаас» сделает ставку на опытного гонщика.

Хюлькенберг? Для нашего телеканала ServusTV его уход станет большой потерей. С другой стороны, он опытный пилот. Он уже доказал, что способен сесть в незнакомую машину в качестве резервиста и показать хороший результат. И это очень многое о нём говорит», — приводит слова Хельмута Марко RTL.

Кто должен занять последнее место в Ф-1 — сын Шумахера или неудачник-рекордсмен? Кто должен занять последнее место в Ф-1 — сын Шумахера или неудачник-рекордсмен?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022