Сейвуд не верит, что «Порше» может купить «Уильямс»

Британский журналист Джо Сейвуд не уверен в том, что «Порше» действительно может выкупить «Уильямс» к сезону-2026.



«В последние дни ходили слухи, что «Порше» может купить команду «Уильямс». Но это не серьёзно. Владельцы «Уильямса» за последнее время не высказывали ни единого намерения передать управление командой. «Уильямс» хотел бы иметь поддержку автопроизводителя в 2026 году, но у «Порше» нет двигателя, и, как говорят, сейчас нет ни людей, ни времени, ни мощностей, чтобы построить двигатель к 2026 году. Отсюда и вытекала их сделка с «Ред Булл», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.



Напомним, «Порше» изначально планировал прийти в Формулу-1 с «Ред Булл», однако австрийская команда отменила сделку.

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