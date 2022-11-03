«Было немного стыдно». Ньюи рассказал, почему болид «Ред Булл» оказался слишком тяжёлым
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Конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о причинах, по которым новая машина в начале года оказалась слишком тяжёлой.
«Новые шины оказались тяжелее, чем мы думали, учитывая колпаки и боковую защиту. Мы были уверены, что находимся около предельного веса, но в итоге значительно его превзошли. Было даже немного стыдно.
Потом возникли проблемы с боковыми краш-тестами. В итоге нам пришлось усиливать конструкцию шасси. Помимо этого, нам не хватало времени на оптимизацию многих механических деталей, потому что в прошлом году мы до последней гонки дорабатывали машину. Кроме того, некоторые детали, такие, как носовой обтекатель, оказались слишком тяжёлыми», — приводит слова Эдриана Ньюи Auto Motor und Sport.
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