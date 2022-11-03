Расселл: с другим напарником Хэмилтон в 2016 году выиграл бы гораздо больше гонок

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о рекорде Макса Ферстаппена по количеству побед в одном сезоне. В Мексике Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в 2022 году.



«Мы все знаем, насколько хорош Макс. Впервые в истории Формулы-1 какой-то гонщик и команда доминируют настолько сильно. У «Мерседеса» тоже такое было. Льюис Хэмилтон и Нико Росберг в какой-то момент выиграли почти все гонки в 2016 году.



Если бы у Льюиса напарник был не так хорош в то время, то, вероятно, он бы выиграл гораздо больше гонок, чем Макс сейчас. Но это не умаляет достижение Ферстаппена. Он весь сезон был превосходен и не допускал ошибок, так что стоит сильно постараться, чтобы завершить эту серию», — приводит слова Джорджа Расселла Nos.