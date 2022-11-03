Вольф предпочёл бы победу «Мерседеса» в гонке второму месту в Кубке конструкторов
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о последних двух гонках сезона-2022.
«Что бы я выбрал, второе место в чемпионате или победа? Конечно, победа! Это стало бы отличным доказательством того, что наша машина снова в борьбе, в то время, как второе место в чемпионате может быть по причине того, что другие выступили не лучшим образом, поэтому вам удалось набрать больше очков.
Но, конечно, второе место в чемпионате стало бы утешением, потому что у „Феррари“ была самая быстрая машина в начале сезона. Закончить сезон впереди них было бы здорово. Но, как я уже сказал, это не наш главный приоритет. Главный приоритет — понять машину и получить благодаря этому быстрый болид на следующий сезон», — приводит слова Тото Вольфа PlanetF1.
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