Вольф предпочёл бы победу «Мерседеса» в гонке второму месту в Кубке конструкторов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о последних двух гонках сезона-2022.



«Что бы я выбрал, второе место в чемпионате или победа? Конечно, победа! Это стало бы отличным доказательством того, что наша машина снова в борьбе, в то время, как второе место в чемпионате может быть по причине того, что другие выступили не лучшим образом, поэтому вам удалось набрать больше очков.



Но, конечно, второе место в чемпионате стало бы утешением, потому что у „Феррари“ была самая быстрая машина в начале сезона. Закончить сезон впереди них было бы здорово. Но, как я уже сказал, это не наш главный приоритет. Главный приоритет — понять машину и получить благодаря этому быстрый болид на следующий сезон», — приводит слова Тото Вольфа PlanetF1.