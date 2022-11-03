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В «Мерседесе» сомневаются в возможности повторить успешное выступление в Бразилии

В «Мерседесе» сомневаются в возможности повторить успешное выступление в Бразилии
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Главный инженер «Мерседеса» Джеймс Ваулз высказался о шансах команды на хороший результат на Гран-при Бразилии.

«Думаю, в Мексике несколько факторов сошлись воедино. Во-первых — мы установили большой пакет обновлений в Остине, что продвинуло нас вперёд, а Мексика только подтвердила это. Во-вторых, мы хороши, когда приезжаем на трассы с большим уровнем прижимной силы, и это можно было увидеть в Нидерландах и Венгрии, так что тут нет никакой разницы с Мексикой. В Мексике задние антикрылья были настроены на прижимную силу у всех.

Думаю, гонка в Остине была ветреной и сложной, так что мы не увидели работы нового пакета обновлений, в то время как в Мексике в этом плане условия были идеальными. Сейчас у нас сбалансированная машина, которая работает нормально.

Трудно сказать, как болид поведёт себя в следующих гонках. В Мексике было ощущение, что «Феррари» отстаёт, но я подозреваю, что это не так.

Я не думаю, что в Бразилии мы покажем такой же уровень конкурентоспособности, возможен небольшой шаг назад, и я определённо ожидаю, что «Феррари» будет ближе к лидерам, чем в Мексике. Как я уже говорил, мы хорошо работаем на трассах с высокой прижимной силой, и это явно не то, что ждёт нас в Бразилии», — приводит слова Ваулза Motorsport-Total.

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