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Вассёр: рано рассуждать о составе пилотов «Ауди» на сезон-2026

Вассёр: рано рассуждать о составе пилотов «Ауди» на сезон-2026
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр считает, что пока рано рассуждать о возможном составе команды в 2026 году, когда коллектив станет заводской командой «Ауди».

«Не стоит обсуждать возможный состав команды в 2026 году. До этого момента ещё много времени. У нас есть молодёжная академия, мы растим пилотов, но те, кто сейчас выступает в картинге, смогут дебютировать в Формуле-1 только в 2030 или 2032 году.

Сейчас у нас есть Валттери, Чжоу. На подходе Тео Пуршер. У нас много времени, чтобы найти оптимальный состав команды. Сейчас почти ни у кого нет контракта на сезон 2026 года, так что у нас большая альтернатива по выбору состава», — приводит слова Фредерика Вассёра GPBlog.

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