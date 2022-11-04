Норрис: переговоры с «Ред Булл» были не более, чем болтовнёй

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что переговоры с «Ред Булл» о возможном переходе в австрийскую команду были «не более, чем болтовнёй».

«Я разговорил с несколькими людьми из «Ред Булл», но это не более, чем болтовня. Было не похоже, что они готовы взять меня прямо сейчас. У меня как раз заканчивался контракт с «Маклареном», и я рассматривал варианты для продолжения карьеры. Просто размышлял над своим будущем на ближайшие несколько лет. Это касалось не только «Ред Булл» — каждый гонщик общается со многими командами, когда возникает такая ситуация», — приводит слова Норриса RaceFans.

Напомним, Ландо Норрис в феврале подписал с «Маклареном» новый контракт, который рассчитан до конца 2025 года.

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