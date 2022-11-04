Вольф раскрыл планы «Мерседеса» по заключению нового контракта с Хэмилтоном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о планах команды по заключению нового контракта с семикратным чемпионом Формулы-1, 37-летним пилотом Льюисом Хэмилтоном. Напомним, действующее соглашение британца с немецкий гоночным коллективом истекает в конце 2023 года.
«Мы ещё не начинали переговоры. Для начала мы хотим дождаться окончания сезона, а затем уже найти время зимой, как мы делали в прошлый раз. Но сейчас он для нас гораздо больше, чем гонщик. Хотя речи о завершении карьеры не идёт, важно также обсудить его роль посла в команде и поговорить о различных спонсорских соглашениях», — приводит слова руководителя «Мерседеса» издание Reuters.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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