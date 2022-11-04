Култхард: Ферстаппен может помочь финансировать «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может финансово помочь команде в случае необходимости. Недавно Международная автомобильная федерация (ФИА) оштрафовала «Ред Булл» за превышение потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1. Австрийский гоночный коллектив обязали выплатить $ 7 млн. Кроме того, он потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе.



«Как мне кажется, Макс сильно сосредоточен на том, что он делает. Конечно, он сочувствует своей команде, по которой был нанесён финансовый удар. Он зарабатывает значительные деньги, и если он почувствует, что дела идут действительно плохо, то может помочь финансировать гоночный коллектив. В Формуле-1 всегда есть какой-то фоновый шум. Неважно, эпоха ли это Шумахера или Хэмилтона — какие-то споры будут всегда», — приводит слова Култхарда Daily Express со ссылкой на Channel 4.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: