Алонсо хочет взять в команду Ферстаппена для участия в гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что хотел бы принять участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» в одной команде с двукратным чемпионом мира Формулы-1 Максом Ферстаппеном.
«Я уверен, что у Макса однажды появится желание принять участие в гонках на выносливость, и «24 часа Ле-Мана» были бы ему по душе. Разумеется, я готов сделать это с ним вместе. Нам стоит попробовать эту идею, если выпадет шанс выступить за конкурентоспособную команду», — приводит слова Алонсо Grandpx.news.
Также испанский гонщик не против быть в одной команде с отцом Макса Ферстаппена, Йосом, который в прошлом был пилотом Формулы-1.
«На данный момент я отдам предпочтение Максу, но я очень уважаю Йоса. Думаю, он смог бы раскрыться в роли менеджера команды», — добавил Алонсо.
Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1:
- 4 ноября 2022
-
12:14
-
11:41
-
10:31
-
10:18
-
09:40
-
00:55
- 3 ноября 2022
-
23:55
-
23:52
-
22:56
-
22:52
-
21:59
-
21:54
-
21:03
-
20:48
-
19:54
-
19:46
-
18:56
-
18:52
-
17:31
-
17:24
-
16:30
-
15:31
-
14:51
-
14:03
-
13:00
-
12:15
-
11:28
-
10:18
-
10:11
-
01:01
-
00:55
- 2 ноября 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:00
-
22:45