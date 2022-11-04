Алонсо хочет взять в команду Ферстаппена для участия в гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что хотел бы принять участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» в одной команде с двукратным чемпионом мира Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

«Я уверен, что у Макса однажды появится желание принять участие в гонках на выносливость, и «24 часа Ле-Мана» были бы ему по душе. Разумеется, я готов сделать это с ним вместе. Нам стоит попробовать эту идею, если выпадет шанс выступить за конкурентоспособную команду», — приводит слова Алонсо Grandpx.news.



Также испанский гонщик не против быть в одной команде с отцом Макса Ферстаппена, Йосом, который в прошлом был пилотом Формулы-1.



«На данный момент я отдам предпочтение Максу, но я очень уважаю Йоса. Думаю, он смог бы раскрыться в роли менеджера команды», — добавил Алонсо.

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