В Бразилии начали расследование в отношении Пике, пожелавшего смерти новому президенту

Бразильская прокуратура начала расследование в отношении трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике, который ранее высказался на тему завершившихся выборов президента страны, пожелав смерти новому главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.

«Давайте вышвырнем оттуда этого сукиного сына Лулу. Бразилия и бог превыше всего, а Лулу, этого сукиного сына, нужно вышвырнуть на кладбище», — сказал ранее Пике.

В заявлении прокуратуры говорится, что она проведёт расследование в отношении Пике за подстрекательство к насилию и разжигание противоречий между различными партиями и ветвями власти.

«Нельсон Пике является известным человеком, поэтому он должен понимать, что его высказывания могут дойти до сотен тысяч людей», — цитирует заявление прокуратуры FOX Sports.

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