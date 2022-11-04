Сайнс оценил выступление Ферстаппена в этом сезоне Формулы-1
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, который досрочно обеспечил себе чемпионский титул по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Макс стал чемпионом после победы на Гран-при Японии.
«Очевидно, что он проделал очень хорошую работу. У каждого была возможность посмотреть, как хорошо он выступал и как хорошо проявлял себя в этом сезоне, особенно после непростого начала чемпионата. А вообще здорово, что «Ред Булл» после непростого старта смог одержать столько побед. Они были последовательны и сильны в тех областях, где не получалось у нас. Поздравляю Макса и поздравляю «Ред Булл», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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