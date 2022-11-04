Чемпион Формулы-3 подписал контракт с командой MP Motorsport
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Чемпион Формулы-3 2021 года, норвежский гонщик Деннис Хаугер в следующем сезоне будет выступать за голландскую команду Формулы-2 MP Motorsport. 19-летний пилот возлагает большие надежды на то, что сможет стать одним из лидеров серии.
«Я очень рад присоединиться к MP Motorsport и готов побороться за чемпионство в Формуле-2. Команда стала открытием этого сезона, они всегда готовят отличные машины к каждому этапу. Мы видим эту работу. Это замечательная новость, что удалось закрыть сделку и стать частью MP. C нетерпением жду начала работы с командой на тестах в Абу-Даби, которые, я надеюсь, станут отправной точкой к успеху в следующем сезоне», — цитирует Хаугера пресс-служба команды.
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